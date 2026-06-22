Марат Сафин рассказал, что изменилось в теннисе за время его отсутствия в туре

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал об изменениях в теннисе за последние 15 лет.

— Первое впечатление после долгого перерыва, вот когда ты вернулся в тур, какое оно было? Что стало лучше, хуже?

— Ну, лучше-хуже — так тяжело сказать, потому что тогда это было совершенно другое время. Ну, прошло уже сколько? Лет 15—16 уже. Поэтому, конечно, изменилось очень много. Но чувствуется сразу, что очень много вкладывается денег в турниры. Выросли [вложения] до невозможных размеров. Ну, естественно, условия [стали лучше]. Еда стала вкуснее, даже такие элементарные вещи намного лучше. Раньше вообще невозможно было есть на некоторых турнирах.

— Мне кажется, как-то они все в это ударились, стали спортзалы [делать]. Это прямо стало обязательно на турнире, прямо сумасшедшие какие-то стали спортзалы делать.

— Да, ну спортзалы. Потом очень много тренеров [стало]. Если в спортзал заходишь, очень много каких-то невероятных упражнений делают, которые непонятно для чего. Ну, как-то слишком много народу ушло в эти какие-то детали, и половина упражнений, которые они делают, ну, никакого отношения к теннису не имеет вообще. Но сейчас стал модным этот фитнес, и поэтому каждый там наблатыкался, и такое впечатление, что все хотят кого-то удивить самым невероятным упражнением. А по факту как ломались люди, так и ломаются. Ну вот эти вещи, я думаю. Очень много людей стало. Если раньше было много, то сейчас их запредельное количество. В первые дни турнира, где [участвуют] и мальчики, и девочки, находиться вообще невозможно. И прямо чувствуется такой огромный стресс. Причём все на стрессе жёстком. И прямо ощущается, все на истерике, — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.