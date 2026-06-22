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Марат Сафин — о ЧМ-2026: болеем за наших, то есть за испанцев

Марат Сафин — о ЧМ-2026: болеем за наших, то есть за испанцев
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу — 2026.

— Как ты считаешь, кто победит на этом чемпионате мира?
— Ну, болеем за наших, то есть за испанцев. По идее, хотелось бы, чтобы они выиграли. Но футбол не смотрю, — сказал Сафин в эфире «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

Чемпионат мира — 2026 проходит в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Испания находится в группе Н и после двух матчей группового этапа имеет в активе четыре очка, являясь лидером своей группы. В стартовом матче испанцы сыграли вничью со сборной Кабо-Верде (0:0), во втором обыграли Саудовскую Аравию (4:0).

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
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