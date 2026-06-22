«Ничего с тобой не случится, и нормально». Марат Сафин — об употреблении пива теннисистами

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин поделился мнением об употреблении пива спортсменами во время турнира.

— Марат, нормально пиво пить во время турнира? Или, ну, сейчас они более профессионально ко всему подходят?

— Ну, опять же, можно пить пиво-то по-разному. Если ты заливаешь литрами, то это одно. А если у тебя… Многие раньше, если матч был, за ужином выпивали. У нас, опять же, не было ни таблеток никаких восстанавливающих, ни витаминов, ничего. Как делать, когда сводит ноги, тяжёлый матч был? Ну выпей пива. Ну сколько ты выпьешь? Ну пол-литра выпьешь. Ничего с тобой не случится, и нормально. Даже никто об этом не задумывался. Это была норма. И все нормально играли, и все хорошо себя чувствовали. То есть как бы это же не то что там надо было в муку ухандокаться. Как-то за ужином все сидели, разговаривали, жизнь была другая. Как-то она более атмосферной была. Для меня это было атмосферно, опять же, я смотрю со своей колокольни, сравниваю те времена, и сейчас просто другое новое поколение, новые времена. И естественно, сравнивать их очень сложно. Просто есть свои плюсы, есть свои минусы и в прошлом, и в настоящем, — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.