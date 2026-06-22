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Сафин ответил, поменялись ли его отношения с Федерером и Хьюиттом после карьеры

Сафин ответил, поменялись ли его отношения с Федерером и Хьюиттом после карьеры
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал о своём отношении к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру и австралийцу Ллейтону Хьюитту.

— С Роджером и с Хьюиттом у тебя изменились отношения? Всё-таки они были главные соперники твои в своё время. Сейчас всё иначе.
— Да ну, слушай, уже как бы по-другому на жизнь смотришь, уже как бы другие времена. У кого-то уже дети там, кто-то играет. У Федерера две двойни, по-моему. Но я же никогда их детей не видел (улыбается). У них обоих по несколько детей. Они тусуются с детьми Хьюитта, в Австралии сидели. Ну, для меня это было, конечно, ну, интересно посмотреть на всё это. Они все воспитанные, все: «Спасибо, здравствуйте, до свидания» [говорят]. Не ходят там не рассказывают, что папа у него такой-то чемпион мира. Ну, как-то они все скромные. Что поразило. Сын Хьюитта, который играет, тоже такой, — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.

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