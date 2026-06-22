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Сафин ответил, кого из бывших соперников ему приятнее всего видеть после возвращения

Сафин ответил, кого из бывших соперников ему приятнее всего видеть после возвращения
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, с кем из бывших соперников ему было наиболее приятно увидеться и пообщаться после возвращения в теннис. Сейчас Сафин сотрудничает с Андреем Рублёвым в качестве тренера.

— Кого из тех, с кем ты играл, было особенно приятно видеть?
— Ой, ну я думаю, Хьюитта, Федерера, Марианo Пуэрта, потом ещё ребята, с которыми я играл…

— Магнус Норман?
— Ну, Норман, да, Энквист. Ну, ещё плюс ребята же есть, с которыми я играл самый маленький турнир.

— Это как раз папа Коболли, да?
— Ну, папа Коболли там. Есть аргентинцы, которые мне помогали, когда я начинал только. И вот поэтому с ними всегда очень приятно [общаться], тёплые ощущения. Потому что мы с ними жили, когда не было вообще денег. Мы жили в комнатах вместе. Если играли квалификацию где-нибудь, чтобы не платить за комнату, мы к кому-то селились, кто играет основную сетку, потому что была проплаченная комната. Кто в основной сетке, естественно, к нему заселялись и жили два дня у него. В основном были такие аргентинцы, латинос, в основном они. Бразильцы были хорошие ребята, испанцы, конечно, тоже, — сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

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