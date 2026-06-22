«У нас ты гнида, козёл, дворник». Сафин — о воспитании спортсменов в России и на Западе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин сравнил воспитание спортсменов в России и на Западе.

«Всё равно воспитание у нас… В каком мы пространстве живём? Либо живём в постсоветском, выходцы из Советского Союза, где у тебя пинками выдавливали всё и выжимали все жилы — и спортсмен [получался]. А дальше уже что там со спортсменом будет? Ну и да и чёрт с ним, как-то разберётся. Ну то есть как бы у нас всегда показывали, тебе нужны результаты, результаты, результаты, долбили всегда. Вот я вот сколько помню, это постоянно результаты, которые нахрен никому не нужны. Выиграли какой-то чемпионат Европы до 14 лет. Да кому он нахрен нужен? До 16, до 18 — это всё это никому не интересно.

Я не хочу обидеть, с уважением отношусь к Винер, но то, что Винер делала, для меня это, конечно… Ну, так нельзя унижать девочек, потому что, да, они тебе результаты сделали, а сейчас они поломанные с комплексами ходят, не понимают, что делать с жизнью им. Это очень опасно. А в Европе, в Америке, на Западе они тебя поддерживают, они подбадривают тебя: «Можешь, можешь, можешь». Ты волей-неволей начинаешь в это верить. А у нас ты гнида, козёл, дворник. Если не будешь делать, ты вообще пошёл вон отсюда. Тебя через унижение [заставляют]. А там наоборот — ты можешь, можешь, можешь, можешь. Когда тебе повторяется одно и то же, ты начинаешь в это верить. А у нас через унижение, а через унижение ты ничего не добьёшься. Ты будешь таким ущербным потом, и это будешь всю свою жизнь перерабатывать, ходить по психологам, разматывать все эти истории, потому что это не только на теннисе, у тебя на жизнь перекладывается всё», — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.