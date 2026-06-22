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«Тревога была постоянно». Марат Сафин — о том, почему «убежал» из тенниса

«Тревога была постоянно». Марат Сафин — о том, почему «убежал» из тенниса
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, что в определённый момент в карьере теннис стал для него источником сильного стресса.

«Теннис просто достал меня с какой точки зрения? Я как бы выгорел. В какой-то момент я просто устал уже получать… Я даже не получал удовольствие, для меня это был огромнейший стресс. У меня тревога постоянно была. Сейчас все бегают к психологам, а раньше-то ничего не было, мне просто не хотелось больше выходить на корт. Для меня это было выйти на корт, тренироваться или играть матчи — это, ну всё, я уже не хочу ничего, никого.

И поэтому я как бы убежал из тенниса, потому что я уже не мог выдерживать этот стресс. Потому что я ещё такой парень, который грузился очень много по разным вещам. И никто же мне не объяснял, раньше не было никаких психологов, никто вообще ничего не понимал. Ну, как-то справлялись, кто как мог», – сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

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