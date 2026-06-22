Сафин: не было ни хрена, моё поколение вышло из нищеты, мотивация была вылезти из задницы

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин провёл сравнение между поколением, к которому принадлежит он сам, и нынешними спортсменами.

«Есть Восточная Европа, а есть Западная Европа. Западный мир и есть Восточный. Ну, [в случае] Восточного мы берём наших [игроков] с постсоветского пространства. Проблема в том, что мы ж, ну, как бы моё поколение, оно выросло из нищеты. Вот не было ни хрена и ни хрена. И поэтому для нас была мотивация вылезти из этой задницы, в которой мы жили. При всём уважении к Советскому Союзу. Ну, не было ничего, абсолютно ничего. А они уже выросли в другой системе. То есть у них нормальные семьи. Не то чтобы говорю, что у нас плохие семьи. Нет, просто другой совершенно подход. То есть как бы они играли в теннис, потому что это нравилось им. А не потому, что ты должен куда-то вылезти из этого, куда-то на Запад [пробиться], заработать денег, чтобы что-то было. Потому что мы все играли… Когда чувствуешь первые деньги, начинаешь понимать, что ну как-то у тебя жизнь налаживается. А так ты живёшь там… У нас первая квартира была 20 квадратных метров. Ну так, для понимания, с какой мы… Я играл разными ракетками. И поэтому, когда ты играешь в теннис спокойно в Швейцарии, тренируешься и у тебя всё, тьфу-тьфу, хорошо, это другой подход. Или испанец, например, там Надаль. На Мальорке играть в теннис. Ну почему бы и нет?» — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.