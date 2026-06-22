Марат Сафин раскрыл причину, по которой решил вернуться в теннис

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, почему вернулся в теннис. Сейчас он сотрудничает с Андреем Рублёвым в качестве тренера.

— А что вернуться помогло?

— Ну, ты знаешь, в какой-то момент я просто понял, почему я… Как бы начал анализировать, работать над собой. Начал анализировать, я говорю: «Чё я убежал из тенниса?» Начал разматывать, чего, как и почему. И потом решил как бы… Ну, позвонил мне менеджер Рублёва и предложил с ним поработать. Я говорю [себе]: «Слушай, если такой шанс появился, наверное, надо будет вернуться в теннис и посмотреть, от чего я бежал, почему я не хотел возвращаться в теннис, почему я не смотрел его». Я вообще не следил за теннисными матчами, просто вообще ракетку не брал в руки.

— Закрыть гештальт какой-то?

— Ну да, как сейчас это модно говорить, закрыть гештальт. И просто я, когда вернулся, посмотрел на всё это, я начал ценить теннис из-за того, что он мне дал.

— Ты стал ценить только после того, как ты вернулся к Андрею? Серьёзно? Столько лет прошло. Только сейчас?

— Ну, да. Да, у меня вот так было. Ну, как бы я не хотел туда смотреть даже. Для меня это была очень болезненная история, — сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.