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Клара Таусон — Диана Шнайдер, результат матча 22 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 500 Бад-Хомбург

Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в стартовом матче турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) уступила представительнице Дании Кларе Таусон, занимающей в мировом рейтинге 25-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 12:10 МСК
Клара Таусон
25
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

По ходу матча Таусон подала навылет шесть раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Таусон сразится с победительницей матча между Соланой Сьеррой и Чжэн Циньвэнь.

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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