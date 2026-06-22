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«Могу выступить хорошо и получить удовольствие». Берреттини — о настрое на Уимблдон-2026

«Могу выступить хорошо и получить удовольствие». Берреттини — о настрое на Уимблдон-2026
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 49-ю строчку мирового рейтинга, рассказал о том, с каким настроением и планами едет на Уимблдон 2026 года.

«Приезжаю с духом человека, который очень горд пройденным путём, но у которого всё ещё есть голод до определённых результатов, что было видно в Париже (на «Ролан Гаррос». – Прим. «Чемпионата»). В то же время я должен сделать правильные шаги, чтобы прийти в форму, но знаю — как только исправлю две‑три вещи, это турнир, где я могу выступить хорошо и получить удовольствие.

Знаете, когда я понял, что могу стать хорошим игроком на траве? Прямо здесь (в Штутгарте. – Прим. «Чемпионата»). Потому что в 2018 году мне не очень нравилось играть на траве. В 2019-м мы сначала играли на Кубке Дэвиса в Индии, на довольно сложном корте. Затем я приехал сюда и выиграл турнир, не проиграв ни одного сета. Вот тогда я и понял, что люблю играть на траве», – приводит слова Берреттини GQ Italia.

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