Марат Сафин рассказал, какие у него отношения с тренером Андрея Рублёва

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал об отношении к тренеру теннисиста Андрея Рублёва Фернандо Висенте.

«Фернандо я знаю где-то лет с 16. Я с его братом тренировался у одного фитнес-тренера, поэтому я Фернандо знаю очень давно. И менеджера Рубля тоже, Гало Бланко. Я их всех знаю ещё с Испании, с сателлитов, с соревнований до 16 лет. Ну, плюс мы играли очень много, путешествовали вместе в туре. Поэтому у нас всегда были какие-то такие дружеские отношения, мы куда-то ходили вместе, мы всегда пили пиво вместе, мы всегда куда-то гуляли вместе или тренировались вместе. У нас нормальные отношения. Я говорю как оно есть.

Ну причём мы на берегу договорились, давай я буду говорить, как оно, как и что я вижу, дальше вы там уже сами решайте. Ну и как бы и нормально, потому что тоже получается, что если у тебя один и тот же тренер, у тебя замыливается ухо и глаз. Ну уже по-другому. И плюс когда у тебя отношения уже перерастают в более родственные, как у Рубля с Фернандо, он воспринимает уже как старшего брата его. А кто-то должен его встряхнуть. Ну и как бы вообще, я выдаю там», — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.