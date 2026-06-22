Марат Сафин рассказал, почему благодарен маме за то, что не стал футболистом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин объяснил, почему благодарен матери за то, что не стал профессиональным футболистом.

«Я анализировал всю карьеру в теннисе. Я, в принципе, в теннис попал из-за мамы. То есть я хотел всю жизнь играть в футбольном клубе «Спартак». Теперь я футбол не смотрю (смеётся). Ну и слава богу, что у меня ничего не получилось в футболе. Я благодарен матери. В конечном итоге я сейчас понимаю, что благодаря ей, потому что я не командный игрок. Бегать в 11 человек за одним мячом — это не моя история. Это зависит тоже от характера человека.

Я всю жизнь доказывал кому-то, что я типа могу играть лучше в теннис. Я постоянно кому-то что-то доказывал. Но это так утомительно в какой-то момент становится, потому что ты играешь не потому, что тебе хочется, тебе нравится, а потому, что надо кому-то что-то доказать. А это не та история, на которой можно что-то вдолгую наиграть», – сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.