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Марат Сафин рассказал, почему благодарен маме за то, что не стал футболистом

Марат Сафин рассказал, почему благодарен маме за то, что не стал футболистом
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин объяснил, почему благодарен матери за то, что не стал профессиональным футболистом.

«Я анализировал всю карьеру в теннисе. Я, в принципе, в теннис попал из-за мамы. То есть я хотел всю жизнь играть в футбольном клубе «Спартак». Теперь я футбол не смотрю (смеётся). Ну и слава богу, что у меня ничего не получилось в футболе. Я благодарен матери. В конечном итоге я сейчас понимаю, что благодаря ей, потому что я не командный игрок. Бегать в 11 человек за одним мячом — это не моя история. Это зависит тоже от характера человека.

Я всю жизнь доказывал кому-то, что я типа могу играть лучше в теннис. Я постоянно кому-то что-то доказывал. Но это так утомительно в какой-то момент становится, потому что ты играешь не потому, что тебе хочется, тебе нравится, а потому, что надо кому-то что-то доказать. А это не та история, на которой можно что-то вдолгую наиграть», – сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

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