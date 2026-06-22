Марат Сафин — о новом поколении: играют двое, остальные — условные теннисисты, слабенькие

Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин высказался о нынешнем поколении теннисистов.

— Сейчас вот пришли Алькарас и Синнер. Они прямо очень отличаются от предыдущего?

— Да ничем они не отличаются. Когда начинают сравнивать Синнера и Алькараса с Джоковичем, Надалем и Федерером, ну это, конечно… Это только могут сравнить дилетанты. У тебя сейчас играют двое и остальные, ну, такие условные теннисисты. Есть там хорошие, некоторые мне нравятся, мне нравится Дрейпер, мне нравится Шелтон, мне нравится Музетти. Есть там игроки. Но опять же. Основная масса — это какой-то, ну, ужас вообще. Они уже проиграли до матча. Ну, я не хочу обижать это поколение, но слабенькие они, – сказал Сафин на канале «Лучший теннисный подкаст».