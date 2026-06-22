Марат Сафин заявил, что обыграл бы Янника Синнера и Карлоса Алькараса в свои лучшие годы

Победитель двух турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин заявил, что обыграл бы итальянца Янника Синнера (первая ракетка мира) и испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира) на пике своей формы.

– Праймовый ты и Алькарас и Синнер. Обыграл бы их?

– Ну да. Я думаю, обыграл бы и проиграл бы. Для меня они не страшные. Ни один, ни другой.

– Грубо говоря, они не Федерер, да?

– Нет, вообще не Федерер. Нет, это другие уровни. Там до Федерера ещё расти и расти. Просто так сложилась у них ситуация, опять же, не хочу никого принижать, это вот это моё видение. Если бы играли Синнер и Алькарас во времена Надаля, Джоковича, ну, ещё в те времена, в начале двухтысячных, они были бы в десятке, но точно не первый и не второй. Я не думаю, чтобы они там были бы лидерами.

– А почему они не затягивают?

– Потому что уровень тенниса упал сейчас. Почему, я не знаю. Но уровень тенниса не такой уж там прямо уж супер-мега-пупер. Если раньше там, в те времена были, у тебя человек 30-50 хорошо играло, то сейчас у тебя играет, ну, там от силы 10 человек, которые могут [показать хороший теннис]. Но они [Алькарас и Синнер] доходят до полуфиналов и финалов, не проиграв ни одного сета. Это вообще смешно. Ну, прямо вообще смешно. Раньше, чтоб дойти докуда-то, тебе нужно было там поднапрячься довольно-таки хорошо. У тебя были специалисты на траве, у тебя были специалисты на грунте, у тебя были специалисты на харде. У тебя была куча людей, которые хорошо играли, – сказал Сафин на канале «Лучший теннисный подкаст».