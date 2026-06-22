Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, почему юным теннисистам нужно уезжать из России в Европу.

«Ну, во-первых, дорого. У тебя и погода, у тебя там много-много вещей. У тебя нет нормального как бы централизованного [места], чтобы у тебя была и физподготовка, и теннис в одном месте. У тебя надо ездить, ты постоянно куда-то едешь. Вечная дорога. Пробка и дорога. А, например, ты приехал в Испанию или там в Америку, да куда угодно, у тебя есть и фитнес, и теннис, и еда в одном месте. Всё. Ты не должен никуда выдвигаться из клуба. У тебя есть всё там на месте. Мы не говорим, что там должны быть хоромы, у тебя должно быть там барокко сделано, как бы это никому не интересно. У тебя аскетизм, но всё на месте. Ну вот так оно и работает. А иначе невозможно, потому что у нас такой вид спорта.

Если будешь играть там турниры какие-то, из России ты не наездишься, это дорого. Тебе нужна какая-то база, всё равно у тебя в Европе [она] должна быть, потому что все сильные турниры, большинство фьючерсов, у тебя всё в Европе. Если ты не прошёл фьючерсы в Европе, тебе ловить нечего. А наши как раньше ездили? Наши ездили куда-то в Индию, в какой-нибудь там Египет, в ещё какую-то хрень. Набирали очки, приезжали в Европу, получали бублики все, велосипеды получали, ехали обратно и удивлялись, почему так работает. Да потому что мы набрали очков, но не научились играть в теннис. И поэтому всегда смеялись над нашими вот с постсоветского пространства. Иностранцы ржали, потому что это были сладкие булочки, которые приезжали с очками, и попадались такие пассажиры в первых кругах какого-нибудь там «челленджера», например. Вот все мечтали, чтобы играть с этими товарищами», — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.