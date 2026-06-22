Сафин — о работе с Рублёвым: я не наставник и тренер, больше как группа поддержки

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, как началось его сотрудничество с Андреем Рублёвым и почему он не считает себя тренером теннисиста.

– Агент Андрея тебе позвонил, пригласил поработать с ним, попробовать себя в роли наставника. Как ты считаешь, что самое сложное в этой роли? И какими качествами, возможно, должен обладать наставник, чтобы...

– Ну давай так. Давай поясним, как это всё это было. Один раз, какое-то время до того, как мне звонил Гало, я с Андреем просто поговорил.

– Как раз когда у него депрессия была, да?

– У него свои были тараканы, и мы решили просто поговорить. Просто поговорили, не то чтобы я пришёл, начал рассказывать, как ему надо жить, — нравоучениями не занимался. И у него что-то как-то заработали шестерёнки. И дальше какое-то проходит время, мне звонит Гало, говорит: «Слушай, вот такая вот история, не хотел бы ты...» Я говорю: «Слушай, Гало, не хочу, не хочется мне». А потом такой думаю: «А почему бы и нет? Ну, вроде парень нормальный. Маму знаю, папу знаю». Я говорю: «Ну, давай попробуем». Тем более у меня там своя история с теннисом.

Я говорю: «Ну ладно, давайте, хоть заодно ещё и физкультурой сам позанимаюсь». Ну и всё, вот так вот началось. Наставничества [никакого нет]. Просто поездить поддержать парня. Чем могу, там я подскажу, но не то чтобы наставник и тренер. Себя так не вижу и не хотел бы, чтобы меня так видели, поэтому как не люблю эту терминологию: «наставник», «тренер», это для других людей. Я больше как группа поддержки (улыбается), – сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.