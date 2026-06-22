«Хотел вернуть её в роддоме». Марат Сафин — о первом воспоминании о сестре Динаре

Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал о первом воспоминании о своей сестре Динаре Сафиной.

– Какое твоё самое раннее воспоминание о Динаре? Ты помнишь, когда впервые её увидел?

– Я её хотел вернуть в роддоме. Я ждал брата (смеётся).

– Серьёзно?

– Да. Мне вынесли девочку. Приносят, говорят: «Вот девочка». Я говорю: «Подождите, а я мальчика заказывал». Меня мама до этого спросила: «Ты хочешь мальчика или девочку?» Я говорю: «Ну, братика хочу». Мне же играть надо в машинки. А что с девчонкой делать-то? (Смеётся.) Мы в роддом приезжаем, мне дают девочку. Я говорю: «А можно нам поменять на мальчика?» (Смеётся.) А теперь я понимаю, что это лучшее, что могло случиться. Сестра. Вот так вот, – сказал Сафин на канале «Лучший теннисный подкаст».