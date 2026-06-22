127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Уимблдона-2026 после победы над австралийцем Джеймсом Маккейбом, занимающим в мировом рейтинге 207-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

По ходу матча Сафиуллин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Маккейб подал навылет восемь раз, не сделал ни одной двойной ошибки, а также не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге отборочной стадии Уимблдона Сафиуллин сразится с Киммером Коппеянсом из Бельгии.