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Роман Сафиуллин — Джеймс Маккейб, результат матча 22 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; Уимблдон 2026 квалификация

Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Уимблдона-2026
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127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Уимблдона-2026 после победы над австралийцем Джеймсом Маккейбом, занимающим в мировом рейтинге 207-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Уимблдон — квалификация (м). 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 13:05 МСК
Роман Сафиуллин
127
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Джеймс Маккейб
207
Австралия
Джеймс Маккейб
Д. Маккейб

По ходу матча Сафиуллин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Маккейб подал навылет восемь раз, не сделал ни одной двойной ошибки, а также не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге отборочной стадии Уимблдона Сафиуллин сразится с Киммером Коппеянсом из Бельгии.

Сетка квалификации Уимблдона-2026 (м)
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