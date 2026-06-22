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Новак Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-20

Новак Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-20
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмая ракетка мира) находится в топ-20 мирового рейтинга ATP 1000-ю неделю.

Впервые Джокович попал в двадцатку в октябре 2006 года – тогда в топ-5 были Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Иван Любичич (Хорватия), Давид Налбандян (Аргентина) и Николай Давыденко (Россия).

Больше недель удалось провести в топ-20 только Роджеру Федереру – 1064 недели. У Рафаэля Надаля 938 недель в топ-20 рейтинга.

Из 1000 недель в топ-20 Джокович провёл 428 недель на первой строчке мирового рейтинга.

На счету Новака Джоковича 24 титула турниров «Большого шлема» и олимпийское золото 2024 года.

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