Новак Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-20

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмая ракетка мира) находится в топ-20 мирового рейтинга ATP 1000-ю неделю.

Впервые Джокович попал в двадцатку в октябре 2006 года – тогда в топ-5 были Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Иван Любичич (Хорватия), Давид Налбандян (Аргентина) и Николай Давыденко (Россия).

Больше недель удалось провести в топ-20 только Роджеру Федереру – 1064 недели. У Рафаэля Надаля 938 недель в топ-20 рейтинга.

Из 1000 недель в топ-20 Джокович провёл 428 недель на первой строчке мирового рейтинга.

На счету Новака Джоковича 24 титула турниров «Большого шлема» и олимпийское золото 2024 года.