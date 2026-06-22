Наоми Осака обыграла Магдалену Френх в стартовом матче «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в матче первого круга турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Польши Магдалену Френх, занимающую в мировом рейтинге 43-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 14:10 МСК
15
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
43
Магдалена Френх
М. Френх
По ходу матча Осака сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Френх подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Осака сразится с победительницей матча между Александрой Эалой и Элисе Мертенс.
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