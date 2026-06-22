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Наоми Осака — Магдалена Френх, результат матча 22 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 500 Бад-Хомбург

Наоми Осака обыграла Магдалену Френх в стартовом матче «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в матче первого круга турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Польши Магдалену Френх, занимающую в мировом рейтинге 43-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 14:10 МСК
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Магдалена Френх
43
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

По ходу матча Осака сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Френх подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Осака сразится с победительницей матча между Александрой Эалой и Элисе Мертенс.

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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