Наоми Осака обыграла Магдалену Френх в стартовом матче «пятисотника» в Бад-Хомбурге

15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в матче первого круга турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге обыграла соперницу из Польши Магдалену Френх, занимающую в мировом рейтинге 43-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

По ходу матча Осака сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Френх подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Осака сразится с победительницей матча между Александрой Эалой и Элисе Мертенс.