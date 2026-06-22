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Синья Краус — Анна Калинская, результат матча 22 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 500 Бад-Хомбург

Анна Калинская уверенно вышла во второй круг «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в стартовом матче австрийку Синью Краус, занимающую в мировом рейтинге 93-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 14:15 МСК
Синья Краус
93
Австрия
Синья Краус
С. Краус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

По ходу матча Краус сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Калинская подала навылет четыре раза, также сделала одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Калинская сразится с победительницей матча между Линдой Носковой и Еленой-Габриэлой Русе.

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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