Анна Калинская уверенно вышла во второй круг «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в стартовом матче австрийку Синью Краус, занимающую в мировом рейтинге 93-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 14:15 МСК
93
Синья Краус
С. Краус
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
20
Анна Калинская
А. Калинская
По ходу матча Краус сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Калинская подала навылет четыре раза, также сделала одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Калинская сразится с победительницей матча между Линдой Носковой и Еленой-Габриэлой Русе.
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