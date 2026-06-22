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Сафин ответил, что ждёт российский мужской теннис с уходом Медведева, Рублёва и Хачанова

Сафин ответил, что ждёт российский мужской теннис с уходом Медведева, Рублёва и Хачанова
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин ответил, что произойдёт с мужским российским теннисом после завершения карьеры нынешними топами.

– Марат, вот как ты считаешь, что ждёт российский теннис через 5-10 лет? Вот уйдёт поколение… Ну, мы, конечно, хотим, чтобы и Андрей Рублёв, и Карен Хачанов, и Даня играли подольше, но 10 лет уже вряд ли. Как ты считаешь, что будет?
– Ну всё равно кто-то вылезет у нас. Всегда кто-то появится. Не бывает такого, чтобы никто не появлялся. Просто у нас всегда приводят к одному и тому же, что в какой-то момент, лет в 12, надо уезжать из России. Потому что у тебя нет никаких условий там, от слова «совсем». Нет турниров, нет ничего, – сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

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Новости. Теннис
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