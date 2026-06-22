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«Это космонавт». Марат Сафин — о величайшем теннисисте в истории

«Это космонавт». Марат Сафин — о величайшем теннисисте в истории
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин ответил на вопрос о величайшем теннисисте в истории и аргументировал свою точку зрения.

– Кто для тебя величайший теннисист в истории?
– Для меня – Федерер. Он просто наиболее цельный.

– Что ты думаешь по поводу того, что у Джоковича больше титулов, чем у Федерера?
– Кто как смотрит. Кто-то смотрит, сколько выиграл турниров. Я беру и турниры, и как он играл в теннис. Смотришь на теннис Федерера, смотришь на теннис Джоковича… Для кого-то теннис — искусство, а для кого-то это ремесло. Это сказал Саша Волков Ольховскому.

После этой фразы всё понятно: для кого-то это искусство, а для кого-то это ремесло. Вот и всё. Я исхожу из этих понятий. Для меня тоже важно, как это выглядит. Как это – красиво, некрасиво. Никто не обижает и не принижает Джоковича. Он молодец и более чем. Но для меня лично Федерер — это космонавт, – сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

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