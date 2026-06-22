Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марат Сафин объяснил, почему не его будет на Уимблдоне с Андреем Рублёвым

Марат Сафин объяснил, почему не его будет на Уимблдоне с Андреем Рублёвым
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин объяснил, почему не поедет на предстоящий Уимблдон с 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым, с которым работает.

– Увидим ли мы тебя на Уимблдоне с Андреем Рублёвым?
– На Уимблдон [ехать] я не планирую, в Нью-Йорк – планирую. Мне надо с собой позаниматься, в свои игры поиграть (улыбается).

– Подожди, а как ты с собой будешь заниматься?
– Ну, как я с собой буду заниматься? Лето, отличное время. Мне нравится ездить, мне нравится путешествовать по горам. У меня несколько друзей, к которым я заезжаю в гости. Очень интересные товарищи, мы общаемся, или я изучаю кое-чего. Поэтому мне тоже нужно время с собой, чтобы позаниматься, уроки поделать. Мы всегда же должны чему-то учиться. Вот поэтому я обучаюсь кое-каким вещам. А у Андрюши очень много домашних задачек. Поэтому, пока он задания не сделает, я никуда не приеду. Задача – стать автономным, а не быть привязанным к кому-то. Чтоб ты мог жить и отвечать за свои поступки сам. Нехрен ходить со мной за ручку (смеётся), — сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.

Материалы по теме
«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы
Эксклюзив
«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android