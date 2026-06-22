Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вондроушова дисквалифицирована на 4 года из-за отказа сдать допинг-тест в декабре 2025-го

Вондроушова дисквалифицирована на 4 года из-за отказа сдать допинг-тест в декабре 2025-го
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2023, нынешняя 122-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-релиз, опубликованный Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно заявлению, теннисистке также запрещено тренировать спортсменов и посещать соревнования под эгидой ITF, WTA и ATP, а также турниры «Большого шлема».

В апреле iSport.cz. сообщал, что ITIA может дисквалифицировать Вондроушову за отказ сдать допинг-пробу во внесоревновательный период 3 декабря 2025 года. По версии событий теннисистки, сотрудник немецкого антидопингового агентства не соблюдал стандартные процедуры — он якобы не представился и не предъявил документы, что её сильно напугало. Вондроушова при этом отметила, что сдала требовавшийся допинг-тест через три дня другому сотруднику немецкого допинг-агентства.

Материалы по теме
Единственный мировой рекорд на «Допинговых играх» — фейк? Всё очень подозрительно
Единственный мировой рекорд на «Допинговых играх» — фейк? Всё очень подозрительно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android