В квалификации Уимблдона-2026 сыграют восемь россиянок

Во вторник, 23 июня, стартует квалификация женского Уимблдона-2026. Согласно сетке, опубликованной пресс-службой турнира, в ней выступят восемь россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми матчами российских теннисисток на отборочной стадии турнира в Лондоне.

Теннис. Уимблдон-2026, женщины. Квалификация. Стартовые встречи (частично):

Кароль Монне (Франция) – Татьяна Прозорова (Россия);

Полина Яценко (Россия) – Лейре Ромеро Гормас (Испания);

Алина Корнеева (Россия) – Александра Шубладзе (Россия);

Варвара Лепченко (США) – Анастасия Гасанова (Россия);

Алис Тюбелло (Франция) – Елена Приданкина (Россия);

Элизабет Мандлик (США) – Алина Чараева (Россия);

Есинь Ма (Китай) – Эрика Андреева (Россия).