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В квалификации Уимблдона-2026 сыграют восемь россиянок

В квалификации Уимблдона-2026 сыграют восемь россиянок
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Во вторник, 23 июня, стартует квалификация женского Уимблдона-2026. Согласно сетке, опубликованной пресс-службой турнира, в ней выступят восемь россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми матчами российских теннисисток на отборочной стадии турнира в Лондоне.

Теннис. Уимблдон-2026, женщины. Квалификация. Стартовые встречи (частично):

Кароль Монне (Франция) – Татьяна Прозорова (Россия);
Полина Яценко (Россия) – Лейре Ромеро Гормас (Испания);
Алина Корнеева (Россия) – Александра Шубладзе (Россия);
Варвара Лепченко (США) – Анастасия Гасанова (Россия);
Алис Тюбелло (Франция) – Елена Приданкина (Россия);
Элизабет Мандлик (США) – Алина Чараева (Россия);
Есинь Ма (Китай) – Эрика Андреева (Россия).

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