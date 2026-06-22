Александрова и Носкова завоевали чемпионский титул парного разряда турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова стали чемпионками турнира WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в финале итальяно-испанский дуэт Сара Эррани/Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За время матча Александрова и Носкова выполнили пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Пара Эррани/Меликар-Мартинес сделала в игре два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Стоит отметить, что днём ранее Линда Носкова также стала чемпионкой турнира в Берлине в одиночном разряде.