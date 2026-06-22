Адвокат Маркеты Вондроушовой прокомментировал решение о её дисквалификации на 4 года

Ян Экснер, адвокат чемпионки Уимблдона-2023, бывшей шестой ракетки мира чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, прокомментировал решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировать его клиентку на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

«Мы рассмотрим письменные доводы и примем решение о наших дальнейших действиях. Сначала мы должны проконсультироваться с Маркетой. В данный момент я не хочу строить догадки о дальнейших шагах», — приводит слова Экснера The Athletic.

Отметим, что у Вондроушовой есть право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).