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Адвокат Маркеты Вондроушовой прокомментировал решение о её дисквалификации на 4 года

Адвокат Маркеты Вондроушовой прокомментировал решение о её дисквалификации на 4 года
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Ян Экснер, адвокат чемпионки Уимблдона-2023, бывшей шестой ракетки мира чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, прокомментировал решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировать его клиентку на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

«Мы рассмотрим письменные доводы и примем решение о наших дальнейших действиях. Сначала мы должны проконсультироваться с Маркетой. В данный момент я не хочу строить догадки о дальнейших шагах», — приводит слова Экснера The Athletic.

Отметим, что у Вондроушовой есть право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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