Глава ITIA сделала заявление о решении дисквалифицировать Маркету Вондроушову на 4 года

Генеральный директор международного агентства по честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус прокомментировала решение организации дисквалифицировать чемпионку Уимблдона-2023, бывшую шестую ракетку мира чешку Маркету Вондроушову на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

«Мы понимаем, что процесс тестирования неудобен, и признаём, что это дополнительная нагрузка для игроков, чья работа и так связана с высоким уровнем давления и контроля, но это важно для защиты честной конкуренции.

Безопасность и благополучие игроков и наших допинг-офицеров действительно важны для нас. Они хорошо обучены и профессиональны, а пол нашего представителя всегда соответствует полу игрока. Они всегда носят с собой удостоверение личности, и игроки могут подтвердить свою личность другими способами, если у них возникнут сомнения.

Незапланированное тестирование является важным инструментом защиты чистого спорта. Независимый арбитраж в конечном итоге поддержал этот принцип. Это дело является важным напоминанием о том, что игроки могут пройти тестирование в любое время и в любом месте и что отказ связан со значительным риском», — говорится в заявлении Мурхаус.

Отметим, что у Вондроушовой есть право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).