Джек Дрейпер провёл и выиграл первый матч ATP с апреля

Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер провёл и выиграл первый матч с апреля 2026 года. Пауза в выступлениях была вызвана травмой колена.

Сегодня, 26 июня, Дрейпер со счётом 6:4, 7:6 (7:5) одолел 86-ю ракетку мира из США Маркоса Гирона (LL) в первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне, Великобритания.

Встреча Дрейпера с Гироном продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Джек шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Маркоса четыре эйса, четыре двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Истбурна Дрейпер сразится со 145-й ракеткой мира соотечественником Джеком Пиннингтон-Джонсом (WC).