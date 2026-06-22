Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркос Гирон — Джек Дрейпер, результат матча 22 июня 2026, счет 0:2, 1-й круг ATP 250 Истбурн

Джек Дрейпер провёл и выиграл первый матч ATP с апреля
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер провёл и выиграл первый матч с апреля 2026 года. Пауза в выступлениях была вызвана травмой колена.

Сегодня, 26 июня, Дрейпер со счётом 6:4, 7:6 (7:5) одолел 86-ю ракетку мира из США Маркоса Гирона (LL) в первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне, Великобритания.

Истбурн (м). 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 16:20 МСК
Маркос Гирон
86
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Джек Дрейпер
160
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча Дрейпера с Гироном продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Джек шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Маркоса четыре эйса, четыре двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Истбурна Дрейпер сразится со 145-й ракеткой мира соотечественником Джеком Пиннингтон-Джонсом (WC).

Календарь ATP-250 в Истбурне
Сетка ATP-250 в Истбурне
Материалы по теме
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android