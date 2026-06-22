Швёнтек: раньше испытывала сильный стресс, когда выходила на Центральный корт Уимблдона

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что ранее всегда испытывала сильный стресс перед выходом на Центральный корт Уимблдона.
— Возможно, это звучит глупо, но раньше каждый раз, когда я выходила на Центральный корт, я испытывала сильный стресс. Вся эта атмосфера, роскошь. Это единственный корт, на который ты выходишь, будучи окружённой таким количеством красивых вещей.
— Это вас пугало?
— Да. И только в 2025 году я впервые перестала обращать на это столько внимания, – приводит слова Швёнтек The Financial Times.
25-летняя Швёнтек является действующей победительницей Уимблдона. В финале турнира 2025 года она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.