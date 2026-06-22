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Швёнтек: раньше испытывала сильный стресс, когда выходила на Центральный корт Уимблдона

Швёнтек: раньше испытывала сильный стресс, когда выходила на Центральный корт Уимблдона
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что ранее всегда испытывала сильный стресс перед выходом на Центральный корт Уимблдона.

— Возможно, это звучит глупо, но раньше каждый раз, когда я выходила на Центральный корт, я испытывала сильный стресс. Вся эта атмосфера, роскошь. Это единственный корт, на который ты выходишь, будучи окружённой таким количеством красивых вещей.

— Это вас пугало?
— Да. И только в 2025 году я впервые перестала обращать на это столько внимания, – приводит слова Швёнтек The Financial Times.

25-летняя Швёнтек является действующей победительницей Уимблдона. В финале турнира 2025 года она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

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