«Ты просто умрёшь». Марат Сафин — о самом большом мифе о себе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин заявил, что никогда в жизни не выходил на матч в состоянии алкогольного опьянения.

– Скажи, какой самый большой миф о тебе не соответствует действительности?

– А, ну это классика. Что я куда-то выходил пьяный играть в теннис.

– С похмелья, на самом деле, а не пьяный?

– Никогда такого не было. Потому что это невозможно — выйти ни с похмелья, ни пьяным на корт. Ну, это невозможно. Ты просто умрёшь. Это невозможно. Кто эту хрень придумал, я не знаю, — сказал Сафин на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».