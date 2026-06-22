«Настал правильный момент для серьёзного диалога». Швёнтек — о распределении призовых

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об изменении в распределении призовых между игроками и турнирами «Большого шлема».

«Очевидно, мы зарабатываем много денег, и я не могу сказать, что нам тяжело. Но давайте поговорим об игроках из топ-200 или даже топ-100. Многие из них не могут позволить себе хорошего тренера или физиотерапевта.

Теннис всегда был одним из лидеров перемен, начиная ещё с Билли Джин Кинг. Но мне кажется, что сейчас ЖНБА (Женская национальная баскетбольная ассоциация. – Прим. «Чемпионата») нас даже опередила в этом вопросе. Это отличный пример.

То, что мы делаем сейчас, важно не только для тенниса, но и для других видов спорта, а также для игроков, которые находятся ниже в рейтинге. Речь идёт об изменении всей системы. Да, если ты выигрываешь большие турниры, твоя жизнь обеспечена. Но есть множество игроков, которые находятся совсем в другой ситуации.

Вопрос распределения доходов действительно очень интересен. Я помню времена, когда сама не была высоко в рейтинге и у меня было гораздо меньше обязанностей. Сейчас с каждым годом становится всё больше медийных и спонсорских обязательств. Именно мы продвигаем эти турниры, поэтому почувствовали, что настал правильный момент для серьёзного диалога», – приводит слова Швёнтек Financial Times.