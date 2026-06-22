Янник Синнер ответил, как настраивается на защиту титула на Уимблдоне-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился настроем на защиту своего прошлогоднего титула на Уимблдоне-2026.

– Вы возвращаетесь на Уимблдон в качестве действующего чемпиона. Это что-то меняет в вашем ментальном настрое или вы подходите к нему так же, как к любому другому турниру?

– Я подхожу к этому точно так же. Я всегда говорю, что мы не защищаем титул, мы всегда стараемся его завоевать, и, надеюсь, нам это удастся. Знаю, что это долгий турнир. То, как я начну, будет очень важно. Я не играл ни одного матча на траве, поэтому первый матч — или первые несколько матчей — будут сложными. Но если смогу их пройти, я знаю, что уверенность на траве может вернуться, как и хорошие ощущения. На данный момент мы просто пытаемся набрать хороший ритм на траве, а затем посмотрим, как пойдёт турнир, — приводит слова Синнера Vogue.