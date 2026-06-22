Дрейпер: не был уверен, что вообще смогу сыграть на траве в этом году

Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу в первом матче после возвращения на корт, британец провёл первый поединок с апреля. Дрейпер был сильнее американца Маркоса Гирона в первом круге турнира АТР-250 в Истбурне. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
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«Невероятно приятно снова вернуться сюда. Честно говоря, я не был уверен, что вообще смогу сыграть на траве в этом году. Этот год оказался для меня невероятно тяжёлым из-за некоторых физических проблем. Поэтому быть здесь — это действительно нечто особенное.
Я не выступал здесь уже четыре года, так что возможность снова играть перед вами, на родной земле, и вернуться в тур — очень важный момент для меня. Спасибо вам», – сказал Дрейпер в интервью на корте после матча.
- 22 июня 2026
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