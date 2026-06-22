Фото: 39-летний Новак Джокович прибыл на Уимблдон-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Лондон, Великобритания, чтобы принять участие в Уимблдоне-2026. Соответствующим фото поделилась пресс-служба соревнований.

«С возвращением, Новак!» — подписал снимок Уимблдон.

Фото: пресс-служба Уимблдона

39-летний Джокович семь раз в карьере брал титул на Уимблдоне. В последний раз это произошло в 2022 году.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Джокович в прошлом году дошёл до полуфинала соревнований, где в трёх сетах уступил именно Синнеру.