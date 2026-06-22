Синнер рассказал, как относится к тому, что Алькарас пропускает Уимблдон-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к тому, что испанец Карлос Алькарас пропускает Уимблдон-2026 из-за травмы.

– Ты и Карлос Алькарас последние несколько лет подталкивали друг друга, делили между собой крупные титулы и вместе формировали новую эру мужского тенниса. Как это было — не видеть рядом своего величайшего соперника, когда он пропустил «Ролан Гаррос», а теперь и Уимблдон?

– Как я уже много раз говорил, теннису нужен Карлос. Я желаю ему скорейшего выздоровления и знаю, что у него отличная команда, которая будет поддерживать его и помогать ему на пути к возвращению, — приводит слова Синнера Vogue.