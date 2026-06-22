Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер рассказал, как относится к тому, что Алькарас пропускает Уимблдон-2026

Синнер рассказал, как относится к тому, что Алькарас пропускает Уимблдон-2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к тому, что испанец Карлос Алькарас пропускает Уимблдон-2026 из-за травмы.

– Ты и Карлос Алькарас последние несколько лет подталкивали друг друга, делили между собой крупные титулы и вместе формировали новую эру мужского тенниса. Как это было — не видеть рядом своего величайшего соперника, когда он пропустил «Ролан Гаррос», а теперь и Уимблдон?
– Как я уже много раз говорил, теннису нужен Карлос. Я желаю ему скорейшего выздоровления и знаю, что у него отличная команда, которая будет поддерживать его и помогать ему на пути к возвращению, — приводит слова Синнера Vogue.

Материалы по теме
Ради игроков убрали камеры, новая система повторов на кортах. Чего ждать от Уимблдона-2026
Ради игроков убрали камеры, новая система повторов на кортах. Чего ждать от Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android