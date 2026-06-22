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«Один из моих главных вдохновителей». Дрейпер — о роли Энди Маррея в команде

«Один из моих главных вдохновителей». Дрейпер — о роли Энди Маррея в команде
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Бывшая четвёртая ракетка мира (ныне 160-я) британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, какое влияние оказывает на его игру работа с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом, бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

«Энди, если честно, является одним из моих главных вдохновителей. Когда я был младше, помню, как смотрел его матчи на крупнейших турнирах и наблюдал за ним. А когда сам пришёл в тур, мы провели немало времени вместе. Мне кажется, у нас отличные отношения вне корта. Но важно и то, что он даёт мне с точки зрения тенниса.

Он верит в мою игру. Верит в меня как в человека. И, думаю, именно это мне сейчас очень нужно, особенно после того года, который мне пришлось пережить.

Я очень благодарен Энди за то, что он решил помочь мне и хочет это делать. И, наверное, сегодняшнее выступление было немного похоже на то, как играл он сам: победа любой ценой, даже когда показываешь не лучший теннис», – сказал Дрейпер в интервью на корте после победы в матче первого круга на турнире в Истбурне.

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