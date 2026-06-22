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Елена Остапенко — Франческа Джонс, результат матча 22 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 Истбурн

Елена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне
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35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в стартовом матче турнира хозяйку кортов Франческу Джонс (103-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 18:05 МСК
Елена Остапенко
35
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Франческа Джонс
103
Великобритания
Франческа Джонс
Ф. Джонс

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Остапенко выполнила три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Франческа Джонс сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

Во втором круге турнира в Истбурне Остапенко сразится с победительницей встречи между двумя венгерскими теннисистками Панной Удварди и Анной Бондарь.

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