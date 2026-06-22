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Видео: Джокович и Соболенко поприветствовали друг друга перед стартом Уимблдона-2026

Видео: Джокович и Соболенко поприветствовали друг друга перед стартом Уимблдона-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и четырёхкратная победительница мэйджоров первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поприветствовали друг друга на Уимблдоне-2026. Оба игрока активно готовятся к старту травяного «Шлема». При встрече Джокович и Соболенко обнялись и что-то обсудили.

Действующим чемпионом Уимблдона у мужчин является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин – полька Ига Швёнтек. Джокович в прошлом году дошёл до полуфинала соревнований, где в трёх сетах уступил именно Синнеру. Соболенко в 2025 году тоже дошла до полуфинала Уимблдона, где проиграла американке Аманде Анисимовой.

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