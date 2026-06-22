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Винус Уильямс — Ирина Бегу, результат матча 22 июня 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-250 Бад-Хомбург

Винус Уильямс в трёх сетах проиграла Бегу на старте турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 471-я ракетка мира американка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге, Германия, уступив румынской теннисистке Ирине Бегу (211-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (6:8).

Бад-Хомбург. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 17:50 МСК
Винус Уильямс
471
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 6
6 		4 7 8
         
Ирина Бегу
211
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Теннисистки провели на корте 2 часа 58 минут. За время матча Ирина Бегу выполнила три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Винус Уильямс сделала в игре семь эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Бад-Хомбурге Ирина Бегу сразится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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