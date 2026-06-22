Маркета Вондроушова отреагировала на решение о бане на 4 года за отказ сдать допинг-тест

Чемпионка Уимблдона-2023, бывшая шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова сделала заявление после публикации Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) решения о её дисквалификации на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

«Одним из самых трудных моментов было смириться с тем, что будущее карьеры, которую я строила всю свою жизнь, больше не зависело от меня. Всё это время ты надеешься, что правда будет достаточной, что всё будет объяснено. Что, если ты честен, готов сотрудничать и делаешь всё возможное, этого будет достаточно. Но иногда это не так», — говорится в заявлении Маркеты.