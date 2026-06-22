Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова отреагировала на решение о бане на 4 года за отказ сдать допинг-тест

Маркета Вондроушова отреагировала на решение о бане на 4 года за отказ сдать допинг-тест
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2023, бывшая шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова сделала заявление после публикации Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) решения о её дисквалификации на четыре года за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

«Одним из самых трудных моментов было смириться с тем, что будущее карьеры, которую я строила всю свою жизнь, больше не зависело от меня. Всё это время ты надеешься, что правда будет достаточной, что всё будет объяснено. Что, если ты честен, готов сотрудничать и делаешь всё возможное, этого будет достаточно. Но иногда это не так», — говорится в заявлении Маркеты.

Материалы по теме
Глава ITIA сделала заявление о решении дисквалифицировать Маркету Вондроушову на 4 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android