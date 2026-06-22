«Главный враг Янника — это он сам». Крис Эверт — об игре Синнера

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая американская теннисистка Крис Эверт высказалась об игре итальянца Янника Синнера.

«Очевидно, что в теннисе Синнера нет слабых мест, я говорю именно об игре. До «Ролан Гаррос» он был практически недосягаем, и я ожидаю, что таким же он будет и на траве Уимблдона. В пяти подряд выигранных турнирах серии «Мастерс» я видела соперников, которые выходили против него запуганными и лишёнными веры в то, что способны создать ему проблемы.

Сейчас мы поняли, что главный враг Синнера — это сам Синнер. Ему нужно оставаться здоровым и избегать серьёзных спадов в игре. Если ему это удастся, думаю, через 10 лет мы будем говорить о выдающейся карьере», – приводит слова Эверт Tennis World Italy.