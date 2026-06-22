Маркета Вондроушова высказалась о своём будущем на фоне дисквалификации на 4 года

Чемпионка Уимблдона-2023, бывшая шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова высказалась о своём будущем на фоне четырёхлетней дисквалификации за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года.

«Сегодня я не могу сказать, что будет дальше. Последние семь месяцев оставили следы, которые не исчезнут за одну ночь. Они забрали у меня радость, уверенность и чувство безопасности, которое у меня когда-то было. И, честно говоря, я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы снова всё это обрести. Что я знаю точно — я сделала всё, что было в моих силах. Что на протяжении всей своей карьеры и в течение этих самых трудных месяцев я поступала согласно своей совести. И что, что бы ни принесло будущее, я всегда смогу сказать это», — написала Вондроушова на своей странице в соцсети.

Вондроушова сможет вернуться в тур в конце июня 2030 года, если дисквалификация останется в силе.