Ник Кирьос потерпел поражение в двух сетах на старте турнира ATP-250 на Мальорке
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Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я (ныне 900-я) ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания).
Мальорка. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 18:40 МСК
92
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
900
Ник Кирьос
Н. Кирьос
В матче первого круга Кирьос (WC) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 92-й ракетке мира соотечественнику Адаму Уолтону (Q).
Встреча Кирьоса с Уолтоном продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Ник 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Адама 10 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Уолтона на турнире станет 25-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина (2).
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