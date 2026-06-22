Ник Кирьос потерпел поражение в двух сетах на старте турнира ATP-250 на Мальорке

Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я (ныне 900-я) ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания).

В матче первого круга Кирьос (WC) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 92-й ракетке мира соотечественнику Адаму Уолтону (Q).

Встреча Кирьоса с Уолтоном продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Ник 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Адама 10 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Уолтона на турнире станет 25-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина (2).