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Адам Уолтон — Ник Кирьос, результат матча 22 июня 2026, счет 2:0, 1-й круг ATP 250 Мальорка

Ник Кирьос потерпел поражение в двух сетах на старте турнира ATP-250 на Мальорке
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Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я (ныне 900-я) ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания).

Мальорка. 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 18:40 МСК
Адам Уолтон
92
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ник Кирьос
900
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

В матче первого круга Кирьос (WC) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 92-й ракетке мира соотечественнику Адаму Уолтону (Q).

Встреча Кирьоса с Уолтоном продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Ник 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Адама 10 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Уолтона на турнире станет 25-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина (2).

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