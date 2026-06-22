Эверт — о шансах Джоковича на Уимблдоне: ему необходимо идеально спланировать подготовку

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая американская теннисистка Крис Эверт призналась, что не готова исключать 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича из числа претендентов на победу на Уимблдоне-2026.

«Проблема всех остальных теннисистов в том, что, когда они играют против Янника, им нужно показать теннис лучше своего лучшего уровня. Лично я никогда не стала бы списывать Новака со счетов. Но ему необходимо идеально спланировать подготовку, чтобы выйти на пик формы именно в эти две недели.

На мой взгляд, если Синнер сыграет так, как умеет, титул от него никуда не денется», – приводит слова Эверт Tennis World Italy.