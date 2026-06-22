Янник Синнер: очень горжусь тем, что я итальянец

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие чувства испытывает от своей национальной принадлежности к Италии.

– Что для вас значит быть итальянцем?

– Очень горжусь тем, что я итальянец. Мне всегда казалось, что мне повезло родиться в такой прекрасной стране. Я вырос в горах, но также люблю озёра, море, острова и живописные города, которые у нас есть. Спорт очень важен в нашей культуре, и я всегда наслаждаюсь энтузиазмом итальянского народа, когда играю дома, — приводит слова Синнера Vogue.

Отметим, что Синнер рос в Южном Тироле — это регион с немецкоязычным большинством, который был передан Италии после Первой мировой войны.