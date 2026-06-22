Дарья Касаткина проиграла 62-й ракетке мира в стартовом матче турнира в Истбурне
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68-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), проиграв в стартовом матче американке Маккартни Кесслер (62-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (3:7).
Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2026, понедельник. 19:25 МСК
62
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
68
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Кесслер выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Дарья Касаткина сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Истбурне Маккартни Кесслер сразится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.
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