Дарья Касаткина проиграла 62-й ракетке мира в стартовом матче турнира в Истбурне

68-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), проиграв в стартовом матче американке Маккартни Кесслер (62-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Кесслер выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Дарья Касаткина сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Истбурне Маккартни Кесслер сразится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.