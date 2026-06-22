«Должна стать звоночком всем тренерам». Морозова — о травме Алькараса

Финалистка Уимблдона-1974 и бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова высказалась о том, что второй ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу пришлось сняться с Уимблдона-2026 из-за травмы кисти.

«Про Алькараса хочу сказать: у него изумительная техника, но его теннис очень кистевой, и то, что произошло с его кистью, должно стать звоночком всем тренерам, чтобы они эту технику не копировали», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате» во вторник, 23 июня.