Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Должна стать звоночком всем тренерам». Морозова — о травме Алькараса

«Должна стать звоночком всем тренерам». Морозова — о травме Алькараса
Комментарии

Финалистка Уимблдона-1974 и бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова высказалась о том, что второй ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу пришлось сняться с Уимблдона-2026 из-за травмы кисти.

«Про Алькараса хочу сказать: у него изумительная техника, но его теннис очень кистевой, и то, что произошло с его кистью, должно стать звоночком всем тренерам, чтобы они эту технику не копировали», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате» во вторник, 23 июня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android